مركز مطاى بالمنيا يطلق حملة شارك - نظف بمشاركة الشباب

فريق المحافظات

عقد اللواء ناصر فتحي رئيس مركز مطاي بالمنيا، اجتماعا تنفيذياً مع الإدارات المختلفة تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، لتنظيم حملات نظافة عامة بالمدن والقرى تحت شعار " شارك – نظف "، والاستفادة من مجهودات الشباب في الحملة، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة.

وأكد رئيس المركز أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بفئة الشباب وتقدم كل أوجه الدعم لهم في كافة المجالات لأنهم جيل المستقبل وبناة الوطن، موجهاً إلى عقد ندوات لتعريف الشباب وتوعيتهم بالعمل التطوعي وزيادة التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في إيجاد آليات لحل المشاكل التي تواجه اهالى المركز وطرح عدد من الأفكار الايجابية التي تسهم في حل تلك المشكلات بشرط ان تكون قابلة للتنفيذ.

كما كلف رئيس المركز الحضور بالإعداد لحملة تجميل ونظافة مكبرة بقرية مطاى البلد كنموذج حيث تشمل الحملة أعمال تشجير ودهانات ورفع كافة المخلفات من الشوارع الرئيسية بالقرية، وذلك في إطار إضفاء مظهر جمالي وحضاري على القرية.

ووجه رئيس المركز الإدارة الصحية بمطاى والإدارة البيطرية بتنظيم قوافل طبية وبيطرية لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان علاوة على توعية وإرشاد المزارعين والفلاحين بأهمية تحصين رؤوس الماشية للوقاية من الأمراض.

ومن جانب آخر ، أنهت الوحدة المحلية بمركز مطاى بالمنيا، أعمال إصلاح وصيانة الطريق العام المؤدي إلى قرية ابوان أمام عزبة بسيون، بالتعاون مع الجهات المعنية لعودة الطريق ، وتيسير حركة المرور .

وقال اللواء ناصر فتحي عبد السلام رئيس مركزمطاي ، إنه تم تغيير ماسورة المياة الخاصة بري الأراضي الزراعية وعمل أرضية خرسانية ، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة من أهالي المنطقة ساعدت كثيرا في حل المشكلة، حيث يعمل الجميع من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية استخدمت حفارا لرفع التربة المبللة وتسوية وتمهيد الطريق من أجل عودة الانضباط المرورى للطريق العام .