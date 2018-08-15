مد فترة تقديم طلاب القاهرة والشرقية للالتحاق بأول مدرسة تكنولوجيا للميكاترونيات

كتب محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة التقديم للمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر إلى 28 أغسطس 2018، لطلاب محافظتي القاهرة، والشرقية بمجموع كلى لا يقل عن 175 درجة بمرحلة التعليم الأساسي، بناءً على طلب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، وستتم المقابلات والاختبارات للطلاب بأول سبتمبر، وسيتم إعلان النتيجة بدءً من 6 سبتمبر، وذلك فى إطار برنامج تطوير التعليم الفني والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وصرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد وشروط تقدم الطلاب للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، فى إطار أهداف مبادرة صناع مصر التى تنطلق تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. ‎

وأشار خيري إلى أن الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى العام الدراسي السابق 2017/2018 بمجموع كلي لا يقل عن 175 درجة، وأن يكون الطالب من سكان إحدى محافظات (القاهرة أو الشرقية) بسن لا يزيد عن 18 عامًا في أول أكتوبر، ولائقًا من الناحية الصحية، والبدنية وفقًا للشروط المقررة وطبقًا للاستمارة التى يتم استيفاؤها من قبل الطالب، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات التي تعقد للقبول بالمدرسة.

وفي هذا السياق، صرحت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم للفنى، عن مد فترة تقديم الطلاب لـ 28 أغسطس من العام الحالي لطلاب المناطق المجاورة لمحافظتي (القاهرة، والشرقية)، وإتاحة الفرصة لطلاب المحافظتين للالتحاق بالمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر.

وأكدت على مميزات مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات حيث يٌمنح الخريجين الفرصة للحصول علي شهادات في الميكاترونيات لعدة مستويات ذات اعتماد دولى، ومنحهم شهادة المدرسة التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات (الميكاترونك – الكهرباء – الميكانيكا)، وكذلك يتم حصولهم علي الشهادات المهنية الدولية، ذلك بالإضافة إلى تأهيل الفنيين فى التشغيل والتحكم بجميع خطوط الإنتاج الحديثة، والدراسة وفق المعايير الدولية وفي بيئة تعلم متميزة.

علاوة على ذلك، يتم توفير مقابل مادي للطلاب أثناء التدريب العملى، وتأهيل الخريج للعمل علي أحدث خطوط الإنتاج والمعدات الثقيلة الأوتوماتيكية، وتفتح له مجال الدخول في برمجة نظم التحكم الآلي، وتخريج فني ميكاترونيات محترف.

الجدير بالذكر، أن المقابلات الشخصية والاختبارات ستتم أول سبتمبر للطلاب، وسيتم اختيار الطلاب بناءً على قائمة الترشيح المقدمة، وسيتم إجراء اختبارات تقييم للطلبة في اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والقدرات الشخصية، بالإضافة إلي خضوعهم لعمليات تقييم؛ ليتم على أساس كل ما سبق اختيار الطلاب المؤهلين للالتحاق بالمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر.