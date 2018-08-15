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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:24 م
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مدير مستشفى كوم أمبو يعلن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة 3 شهور

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:00 م
مدير مستشفى كوم أمبو يعلن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة 3 شهور مستشفى كوم أمبو
أسوان - صلاح المسن
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صرح الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم أمبو المركزى، لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى بها أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه يوجد أرصدة كافية لمدة لا تقل عن 3 شهور.

وأكد الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم امبو المركزى، أنه تم دعم المستشفى منذ أيام بكميات كافية من الأدوية والمحاليل، حيث تم دعم مستشفى كوم امبو المركزى ب 12 ألف زجاجة محلول ملح و12 ألف زجاجة محلول جلوكوز و7 آلاف زجاجة محلول رنجر لمرضى السكر، فضلا عن وجود أرصدة كافية من المضادات الحيوية، وأدوية المسكنات والتقلصات وأدوية الطوارئ وكافة التطعيمات والأمصال.

ولفت الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم أمبو المركزى، إلى أن باقى المستلزمات الطبية مثل الشاش والقطن والجبس وأجهزة المحاليل والبلاستر يتم صرفها أسبوعيا من مديرية الشئون الصحية بأسوان.


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