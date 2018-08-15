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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:53 م
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محافظ دمياط يوجه بتسليم الكتب المدرسية للطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:01 م
محافظ دمياط يوجه بتسليم الكتب المدرسية للطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد جانب من اللقاء
دمياط عبده عبد الباري
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وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط للسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على جميع المدارس بتسليم الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

كما وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع المدارس قبل يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الحالى والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من تلك الأعمال وفرش وتجهيز المدارس فى الموعد المحدد .

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز مدارس بديلة للمدارس التى لم يتم إنهاء أعمال الصيانة الشاملة بها.

كما أعلن محافظ دمياط عن اشتراك مديرية التربية والتعليم بحملة " دمياط نظيفة باهلها" التى أطلقها  منذ عدة سنوات بهدف النهوض بمنظومة النظافة العامة بالمحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني.

حيث قام المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بتحديد المدارس و الطلاب التى ستشارك بتلك الحملة موجها بتنظيم حملات توعية بأهمية تلك الحملة فى القضاء على مشكلة القمامة.


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