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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:54 م
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محافظ بورسعيد يطمئن على بعثة المصرى قبل السفر لمواجهة بطل موزمبيق

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:10 م
محافظ بورسعيد يطمئن على بعثة المصرى قبل السفر لمواجهة بطل موزمبيق للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاحً
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تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تطورات الأوضاع داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى ببرج العرب وذلك للاطمئنان على أوضاع لاعبى الفريق وجهازهم الفنى قبيل مغادرة بعثة الفريق البورسعيدى الأول إلى موزمبيق فجر غدًا الخميس لملاقاة فريق دوسونجو بطل موزمبيق فى تمام التاسعة مساء الأحد المقبل فى إطار الجولة الخامسة لمنافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية (المجموعة الثانية). 
 
وأعرب محافظ بورسعيد، فى اتصالاته الهاتفية برئيس النادى سمير حلبية والمدير الفنى للفريق حسام حسن عن تمنياته بالتوفيق للفريق خلال مهمتة الأفريقيه من أجل تحقيق آمال آلالاف من مشجعيه وأعضائه فى التأهل لدور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ مشاركاته القارية.
 
 
 

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