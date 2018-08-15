محافظ بنى سويف يسلم شهادات لـ50 سيدة فى مشروع "الصناعات الحرفية"

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، حفل تخريج الدفعة الأولى من السيدات اللائى تم تدريبهن وتأهليهن لسوق العمل، ضمن مشروع "المصرية" للصناعات الحرفية والصغيرة والذى يتم تنفيذه فى بنى سويف تفعيلا للبروتوكول الذى وقعته المحافظة مع مؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى وفرع المجلس القومى للمرأة ومديريتى القوى العاملة والتضامن بالمحافظة، وبرعاية ودعم من الشركة المصرية للإتصالات، حيث يستهدف المشروع التمكين الاقتصادى للمرأة لتحويلها إلى طاقة إنتاجية تدعم جهود التنمية وفق الرؤية المتكاملة التى تتبناها الدولة فى هذا الشأن.

وسلم المحافظ، شهادات اجتياز الدورة الأولى من المشروع لعدد 50 سيدة ضمن البرنامج التدريبى لوحدتى الملابس الجاهزة والسجاد اليدوى بالمشروع من قريتى دلاص وبياض العرب ،حيث تم تدريب هؤلاء السيدات وتأهليهن لسوق العمل كعمالة ماهرة مدربة تمكنهن من العمل فى خطوط الإنتاج الملحقة بوحدات التدريب أو فى أحد المصانع ، فضلاً عن إمكانية إقامة مشروعات صغيرة حرفية بمنازل هؤلاء السيدات

وقدم المحافظ التهنئة المتدربات لاجتيازهن البرنامج التدريبى الذى يؤهلهن لسوق العمل وإقامة مشروعات حرفية وإنتاجية صغيرة توفر لهن ولأسرهن مصدر دخل لحياة كريمة، مؤكداً دعمه الكامل للتوسع فى المشاريع الإنتاجية التى تنعكس عوائدها الإيجابية المباشرة على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهالى القرى وبطريقة غير مباشرة على دعم هذا التوجه للاقتصاد القومي

حيث أشار المحافظ إلى أن بنى سويف تتبنى مشروع عودة القرية للإنتاج والوصول إلى منتج عالى الجودة يمتلك تنافسية متميزة فى السوق المحلى مع الطموح نحو التصدير، لافتاً إلى النجاح الملموس فى بعض القرى، وتشجيعها على الإنتاج، وإقامة معارض محليا وخارج المحافظة للترويج وبيع المنتجات ضمن مشروع طموح لتنمية 1300 قرية وتابع بدائرة المحافظة مطالبا الجمعيات الأهلية وكل المجتمع المدنى بمزيد من الجهد ودعم مثل هذه المشروعات التى تعتبر إضافة ملموسة نحو تحقيق مشروع المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة بالقرى، بالشراكة مع عدد من شركاء التنمية من مؤسسات مجتمع مدنى ومجالس قومية وخبراء أكاديميين من الجامعة وغيرهم لتحقيق نقلة نوعية فى جوانب الحياة بالريف السويفى ، وتحويله إلى عنصر تنموى داعم لنهضة الوطن.

ومن جانبها استعرضت دكتورة يمن الحماقى أهم جوانب المشروع الذى يستهدف المرأة السويفية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تحويلها إلى طاقة إنتاجية تفيد أسرتها والمجتمع وتدعم الدولة فى خطتها التنموية، مشيرة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه ديسمبر الماضى لتنفيذ المشروع الذى يتكون مجموعة من حاضنات الأعمال تحوى مراكز للتدريب لتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة بمعرفة خبراء ومتخصصين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تتكون منها هذه الحاضنات وهى مخصصة للعمليات الإنتاجية، إضافة إلى مجموعة من الأدوات التى تضمن استمراره وفاعليته فى تحقيق التنمية منها إمتلاك منصة إليكترونية تسويقية وأدوات تمويلية مناسبة ومنظومة معارض تسويقية بالتعاون مع كيانات فنية متخصصة فى هذا المجال

حيث تستغرق مراحل المشروع 5 سنوات والتى بدأت من يناير 2018 وتستمر 31 ديسمبر 2022، حيث سيتم تدريب حوالى 1200سيدة طوال هذه الفترة بواقع ما يقرب من 240 سيدة سنويًا عن طريق دورات تدريبية تستغرق الدورة الواحدة منها من شهرين إلى 3 أشهر، وستقوم المؤسسة بتوفير وتجهيز المعدات والأدوات اللازمة للوحدات التدريبية ،وتوفير المدربين والخبراء والمتخصصين، ووسائل التدريب والتقييم ،وتحمل التكاليف اللازمة لدورتى الإنتاج والتشغيل،ودعم استمرارية المشروع ، ونجاحه بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية والمشاركة.

حضر الاحتفالية النائب هشام مجدى عضو مجلس النواب ،والدكتورة يمن الحماقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنتدى الليبرالى المصري،والأستاذة نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للإتصالات،واللواءعصام العلقامى السكرتيرالعام، والأستاذة سهير نصرالدين المدير التنفيذى للمنتدى وعدد من أعضاء المؤسسة،ووالمحاسبان : محمود مغربى ، ومحمد بكرى رئيسا مركزى بنى سويف وناصر، الأستاذة نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة، ،علاوة على مسؤولى بعض المصانع ورجال الاعمال والمستثمرين من شركاء التنمية