محافظ البحيرة تستجيب لطلبات 35 مواطنا فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين

البحيرة _ جمال أبو الفضل -ناصر جودة

شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على ضرورة تفعيل قنوات الاتصال بمواطني المحافظة وتسهيل اجراءات التواصل بهم للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض شكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

جاء ذلك خلال لقاءها الدورى بعدد من المواطنين ممن لهم احتياجات وذلك فى إطار اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين.

ووافقت محافظ البحيرة على طلبات 35 مواطنا منهم 10طلبات مقدمة للتربية والتعليم يلتمسون قبول ابنائهم بالمدارس حيث اشرت المحافظ " التربية والتعليم ولامانع "و عدد 10 طلبات يطلب اصحابها توفير مساعدات مالية لهم ووافقت المحافظ بتجديد صرف مساعدات مالية لمدة 6 اشهر لاحد المواطنين وصرف مساعدة 300 جنيه لمدة عام لمواطن ضرير وصرف 500 جنيه لمواطن من كوم حماده ليس له مصدر دخل وصرف 500 جنيه لشاب معاق مع توفير فرصة عمل بنظام السركى له من نسبة ال5 %.

كما تم صرف علاج لعدد 5 مواطنين يعانون من أمراض مختلفة وليس لهم مصدر دخل وظروفهم صعبة وعدد 5 طلبات من مواطنين يلتمسون توفير فرص عمل لهم، ومواطنة من دمنهور حاصلة على بكالوريوس علوم بدرجة امتياز تلتمس الموافقة على منحها فرصة عمل حيث اشارت المهندسة المحافظ "شركة مياه الشرب واوافق على عمل تدريب لمدة 6 اشهر " ومواطنة من ابو المطامير مسنة ومريضة وليس لها مأوى وتلتمس الموافقة على منحها حجرة ايواء حيث اشرت المهندسة المحافظ رئيس مدينة ابو المطامير لتوفير وحدة سكنية لها.

كما وافقت محافظ البحيرة على ندب مواطنة تعمل بإدارة دمنهور التعليمية ويعمل زوجها امين شرطة بمديرية امن جنوب سيناء ودائم الاقامة هناك وذلك للعمل مع زوجها بجنوب سيناء للم شمل الاسرة واكدت للمواطنة انه سيتم الاتصال بمحافظ جنوب سيناء لتسهيل عملها.

كما أكدت لأحد المواطنين انه سيتم الاتصال بالسيد محافظ الدقهلية لسرعة اجراء عملية لنجل احد المواطنين يعانى من ضيق فى حوض الكلى ويحتاج لعملية تجميل بمركز الكلى بالمنصورة حيث تم تحديد الموعد بعد 5 أشهر، حضر الاجتماع اللواء مجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة والمهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور و جمال ابو الفضل المستشار الفنى والاعلامى للمحافظة.