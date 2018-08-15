محافظ الإسماعيلية يعلن تنفيذ 1604 مشروعات للشباب بإجمالى قروض 108.5 مليون جنيه

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ 1604 مشروعا ضمن المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية " مشروعك "، للشباب من أبناء المحافظة وتوابعها بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية قدرها 108.5 مليون جنيها أتاحت 4282 فرصة عمل.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والرائد محمد عبد الله نائبا عن المستشار العسكرى وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من اجراءات واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا لاستقبال العيد.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادا لهذه المناسبة المباركة، وأنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها والمضى قدما فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات، وخاصة منافذ بيع اللحوم من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من اللحوم وباقى السلع ومطابقتها للمواصفات، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع اية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد كما أنه لن يسمح بافتعال أو خلق أى شكل من أشكال الأزمة مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل فرق حملات رقابية تضم ممثلى كافة الأجهزة المعنية والأمنية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها علاوة على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقى أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى.

ولفت المحافظ إلى أنه تقرر حظر ومنع إقامة أى تجمعات لبيع الأضاحى الحية فى غير الأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة والنظافة العامة مع الأخذ فى الاعتبار تكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، ورفع وإزالة جميع تراكمات القمامة والمخلفات الناتجة عن ذبح الأضاحى أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم إعداد وتجهيز عدد 20 نقطة للذبيح المجانى موزعة على الأحياء الثلاثة بمدينة الاسماعيلية بالإضافة إلى فتح جميع مجازر المحافظة بالمراكز والمدن لتقديم خدمة الذبيح مجانا وتحت الإشراف الطبى البيطرى اعتبار من بعد صلاة العيد وعلى مدار أيام العيد، وأنه تم إعداد وتجهيز عدد 61 ساحة مفتوحة لأداء شعائر صلاة العيد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها وتخصيص الأئمة والخطباء.

وتابع المحافظ أنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ وتزويدها بفرق وأطقم الإنقاذ السريع، وتأمين جميع الأندية والمنتزهات استعدادا لإستقبال ضيوف وزوار المحافظة خلال أجازة العيد وكذا رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومركز الإسعاف الرئيسى خلال أيام العيد.