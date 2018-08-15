محافظ الإسماعيلية: رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية أنه تم انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادا لهذه المناسبة المباركة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها والمضى قدما فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من اللحوم وباقى السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع اية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد كما أنه لن يسمح بافتعال او خلق أى شكل من أشكال الأزمة، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل فرق حملات رقابية تضم ممثلى كافة الاجهزة المعنية والأمنية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها علاوة على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقى أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والرائد محمد عبد الله نائبًا عن المستشار العسكرى وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من اجراءات واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادًا لاستقبال العيد.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه تقرر حظر ومنع اقامة أى تجمعات لبيع الأضاحى الحية فى غير الأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة والنظافة العامة مع الأخذ فى الاعتبار تكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها ورفع وإزالة جميع تراكمات القمامة والمخلفات الناتجة عن ذبح الأضاحى أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم اعداد وتجهيز عدد 20 نقطة للذبيح المجانى موزعة على الأحياء الثلاثة بمدينة الاسماعيلية بالإضافة إلى فتح جميع مجازر المحافظة بالمراكز والمدن لتقديم خدمة الذبيح مجانا وتحت الاشراف الطبى البيطرى اعتبار من بعد صلاة العيد وعلى مدار أيام العيد.

وأضاف أنه تم إعداد وتجهيز عدد 61 ساحة مفتوحة لأداء شعائر صلاة العيد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها وتخصيص الأئمة والخطباء.

وتابع أنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ وتزويدها بفرق وأطقم الإنقاذ السريع وتأمين جميع الأندية والمنتزهات استعدادا لاستقبال ضيوف وزوار المحافظة خلال إجازة العيد وكذا رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومركز الإسعاف الرئيسى خلال أيام العيد.

وفيما يتعلق بمتابعة موقف المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ عدد 1604 مشروعا للشباب من أبناء المحافظة وتوابعها بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية قدرها 5و108 مليون جنيها أتاحت عدد 4282 فرصة عمل.

كما حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على متابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال إصلاح وصيانة خطوط الطرد لشبكة الصرف الصحى التى تعرضت للهبوط مؤخرًا وانهيار أحد مطابق الصرف الصحى بخط الطرد الرئيسى بالجزيرة الوسطى بالشارع التجارى أمام مسجد أبو المجد بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والذى تسبب فى هبوط ثلاث فرعيات من خطوط الطرد بالمنطقة وحدوث هبوط أرضى بالجزيرة الوسطى للشارع.

ورافق محافظ الإسماعيلية خلال متابعته لأعمال الاصلاح المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد، رئيس المركز والمدينة والمهندس عبد الحميد غريب، رئيس حى ثالث وذلك لمتابعة التعامل مع الموقف وذلك فى حضور المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على رأس فريق عمل من المهندسين والفنيين المتخصصين بشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى وفى وجود سيارات الشفط ومحطة متكاملة متنقلة من أحدث المعدات التى تعاملت مع الموقف.

وكان المحافظ قد حرص على الانتقال للمنطقة محل الشكوى فيما بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فور إبلاغه بالحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا وعلى الطبيعة ومتابعة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع الموقف.