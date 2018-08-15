كورال "أطفال مصر" يعقد اختبارات أداء لـ100 ابن وابنة من دور الرعاية غدا

كتب مدحت وهبة

تنفذ الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية (كورال أطفال مصر) بالتعاون مع المايسترو سليم سحاب اختبارات أداء لعدد ( 100 ابن/ابنة) من أبناء دور الرعاية الاجتماعية غداً الخميس، وذلك تمهيداً لضمهم لفريق كورال وأوركسترا أطفال مصر.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

يشار إلى أن وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا فى عام 2014 مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبنى الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية، ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.