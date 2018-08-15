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قنصل مصر بجدة خلال استقبال أسر شهداء الشرطة: ننحنى احتراما لدماء أبنائكم

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:19 ص
قنصل مصر بجدة خلال استقبال أسر شهداء الشرطة: ننحنى احتراما لدماء أبنائكم السفير حازم رمضان
جدة (أ ش أ)
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أكد السفير حازم رمضان القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة أن الوطن لم ينس التضحيات التي قدمها الشهداء فى سبيل بسط الأمن فى ربوع البلاد وصون مقدراته.

وأعرب السفير حازم رمضان، فى تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة على هامش الاستقبال الرسمى الذي نظمته القنصلية المصرية بجدة لبعثة حجاج أسر شهداء الشرطة عقب وصولها فجر اليوم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، عن تقديره لدور أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لأسر الشهداء بأداء فريضة الحج هذا العام .

واستطرد السفير حازم رمضان قائلا "ننحني احتراما وإجلالا للدماء الذكية التي سالت من أجل محاربة الإرهاب وحفظ أمن وسلامة البلاد"، معربا عن شكره للسلطات السعودية التي لم تدخر جهدا في سبيل راحة الحجاج كافة والحجاج المصريين بصورة خاصة، وأوضح أن مصر والسعودية يمثلان جناحي الأمة العربية .

 


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