قفزة مفاجئة فى مخزونات النفط الأمريكية رغم معدلات التشغيل القياسية لمصافى التكرير

رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء: إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة قفزت على غير المتوقع الأسبوع الماضى على الرغم من معدلات تشغيل قياسية مرتفعة لمصافى التكرير، بينما تراجعت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام التجارية زادت بمقدار 6.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى العاشر من أغسطس فى حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام فى مركز تسليم عقود الخام الأمريكى فى كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.64 مليون برميل.

وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة: إن استهلاك مصافى التكرير من النفط الخام زاد بمقدار 383 ألف برميل يوميا ليصل إلى 17.98 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى مسجل. وارتفعت معدلات تشغيل مصافى التكرير بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 98.1 % وهى الأعلى منذ 1999.

وأظهر البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بمقدار 740 ألف برميل الأسبوع الماضى فى حين توقع أن محللين شملهم استطلاع لرويترز كانوا توقعوا انخفاضا قدره 583 ألف برميل.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضى فى حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع قدره مليون برميل.