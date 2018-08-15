فيديو.. داعش والحميدين أفعى برأسين للصد عن سبيل الله

تتشابه المواقف العدائية لقطر وتنظيم "داعش" الإرهابى تجاه المملكة العربية السعودية للصد عن سبيل الله فى موسم الحج ومنع الحجاج من أداء المناسك، حيث أصدر التنظيم الإرهابى فتاوى شاذة تعتبر قتل الأبرياء أهم من أداء فريضة الحج.
#قطر و #داعش.. معا لمنع الحج— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) August 14, 2018
كشف #تميم_العار عن وجهه الحقيقي بعدما اصطف مع #تنظم_داعش الإرهابي في مهاجمة تنظيم #السعودية لـ #موسم_الحج #قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_دويلة_غدر_وخيانة#قطر_تمنع_مواطنيها_من_الحج pic.twitter.com/tDhCbH0hbM
وبحسب "قطريليكس" فإن تنظيم" الحمدين" سلط تنظيم "داعش" لإصدار هذه الفتاوى لإفساد موسم الحج فى هذا العام، حيث اعتبر التنظيم الحصول على تأشيرة الحج بدعة عقوبتها القتل.
كما أطلق تنظيم "الحمدين" حملة مسعورة لمنع الحجاج القطريين من أداء الفريضة رغم التجهيزات والاستعداد التى اعدتها المملكة لاستضافة الحجاج.
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