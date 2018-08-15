فتح باب القيد لمرحلة الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب القيد لمرحلة الدراسات العليا " دبلوم، ماجستير، دكتوراه" بالأقسام العلمية بكلية الفنون الجميلة لتخصصات العمارة، التصوير، الجرافيك، النحت، اعتبارا من 2/9/2018 حتى 30/9/2018، وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة فى جلسته السابقة لخريجي كليات الفنون الجميلة من إحدى الجامعات المصرية والعربية.

وقال الدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، أن العام الجامعى 2018/2019 العام الأول لفتح باب القيد لمرحلة الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط بنظام الساعات المعتمدة لعدد من الأقسام، والتي تشمل قسم العمارة تخصص تصميم معماري، عمارة، الفلسفة في العمارة، قسم الديكور، ويتضمن ديكور المسرح والسينما والتليفزيون، والفلسفة في الديكور، قسم الديكور ويتضمن التصوير الجدارى، زجاج ملون موازيبك، التصوير الزيتى، بالوسائط المتنوعة والجرافيتي، والتصوير الجدارى، قسم الجرافيك ويتضمن التصميم المطبوع، فنون الرسوم المتحركة فنون الكتاب والمطبوعات، قسم النحت ويتضمن النحت الفراغى والميدانى والبارز وفن تشكيل العرائس.

وأكد عميد كلية الفنون الجميلة، على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالدراسات العليا، إحضار الأوراق المطلوبة، والتي تتضمن شهادة البكالوريوس الأصل أو المؤقتة، عدد 4 صور شخصية، شهادة ميلاد كمبيوتر، شهادة تقديرات الأربع سنوات الأصل، شهادة الماجستير المؤقتة بالنسبة للدكتوراه، الموقف من التجنيد للطلاب صورة طبق الأصل مختوم بختم النسر، صورة البطاقة الشخصية، طابع فئة 50 جنية، دوسيه بلاستك، موافقة جهة العمل، في حالة عدم العمل يرجى إحضار خطاب موقع من موظفان (شاهد أول - شاهد ثانى) بعدم العمل سواء فى المصالح الحكومية أو القطاع الخاص مختوم، إحضار خطاب من إدارة شئون الطلاب بعدم توقيع أى جزاءات تأديبية خلال سنوات بمرحلة البكالوريوس؛ مشيراَ إلى أنه يتم سداد المصروفات الدراسية عند التقدم للقيد علما بأن المصاريف حسب قرار مجلس الجامعة.