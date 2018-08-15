غرق شقيقين فى ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت فرقة الإنقاذ النهري بكفر الشيخ من انتشال جثتين لشقيقين غرقا بترعة ميت يزيد، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بغرق اثنين في ترعة ميت يزيد ،وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، ومباحث قسم أول كفر الشيخ، وتبين أنه أثناء تواجد عدد من الأطفال على ضفة النهر، سقط أحد الأطفال فحاول شقيقه الأكبر إنقاذه ولكنه لم يستطع وغرقا معاً لعدم إجادتهما للسباحة.

وتمكنت فرقة الإنقاذ النهرى من استخراج الجثينين وتبينا أنهما "ع.م.ا" 14 سنة، وشقيقه "خ.م.أ" 12 سنة، تحرر المحضر الازم ، وجارى العرض على النيابة العامة.