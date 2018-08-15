عودة الجنديين اليونانيين إلى بلدهما بعد الافراج عنهما في تركيا

أ ف ب

وصل جنديان يونانيان أفرج عنهما من سجن تركى بعد أكثر من خمسة أشهر من الإعتقال، مساء الثلاثاء، إلى مطار مدينة سالونيكى بشمال اليونان، كما ذكر صحفى من وكالة فرانس برس.

وبعد إعلان محكمة فى مدينة إدرنة التركية حيث كانا مسجونين منذ مارس الماضى، قرار الإفراج عنهما بعد ظهر الثلاثاء، توجه مساعد وزير الخارجية اليونانى جورج كاتروجالوس ونائب رئيس الأركان كونستانتينوس فلوروس إلى المدينة على متن طائرة رسمية لنقلهما إلى اليونان.

وقد خرج الجنديان من الطائرة بالزى العسكرى بينما كان فى استقبالهما بالمطار وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس ورئيس الأركان ألكيفياديس ستيفانيس وفرقة من حرس الشرف وذووهما، كما قال المصدر نفسه. وبثت التلفزيونية اليونانية العامة "اى ار تى" وقائع وصولهما مباشرة.