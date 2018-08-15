عامل يطعن خاله بمقص لخلافات عائلية بينهما بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب ترزى بناحية مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بجرح نافذ فى البطن على يد نجل شقيقته بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفى نبروة المركزى بوصول "حلمى ه ح 31 سنة" ترزى ومقيم بندر نبروة مصاب بجرح شبة نافذ بالبطن.

وبسؤاله اتهم نجل شقيقته "صلاح م ع 22 سنة" عامل بالتعدى عليه بآله حادة- مقص- لخلافات عائلية بينهما، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتبين إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس واتهم خاله بإحداث إصابته لذات الخلافات.