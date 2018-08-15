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طقس اليوم مائل الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:00 ص
طقس اليوم مائل الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأرصاد
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وأن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة وأن يبلغ ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 
 

الصغرى العظمى

 
 
 
القاهرة 25 35
 
وسط الدلتا 24 34
 
الإسكندرية 26 31
 
بلطيم 25 31
 
مطروح 23 30
 
السلوم 20 31
 
سيوة 24 35
 
بورسعيد 25 31
 
دمياط 25 31
 
العريش 24 32
 
رفح 24 31
 
الإسماعيلية 25 35
 
السويس 26 35
 
رأس سدر 25 36
 
نخل 20 34
 
نويبع 28 36
 
طابا 26 35
 
كاترين 20 33
 
الطور 26 35
 
شرم الشيخ 29 37
 
الغردقة 29 38
 
مرسى علم 28 36
 
الفيوم 26 36
 
بنى سويف 26 35
 
المنيا 25 36
 
أسيوط 26 36
 
سوهاج 26 37
 
قنا 27 39
 
الأقصر 28 40
 
أسوان 29 40
 
أبوسمبل 30 39
 
الوادى الجديد 28 40
 
شلاتين 28 37
 
أبو رماد 29 36
 
رأس حدربة 29 34
 
حلايب 29 34
 
 
 
أ

ما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 
 

الصغرى العظمى

 
 
 
 
المدينة 28 42
 
الرياض 26 42
 
المنامة 34 39
 
أبوظبى 32 39
 
الدوحة 32 42
 
الكويت 31 45
 
دمشق 17 36
 
بيروت 27 31
 
عمان 18 32
 
القدس 19 29
 
غزة 23 31
 
بغداد 27 43
 
مسقط 29 33
 
صنعاء 14 26
 
الخرطوم 26 35
 
طرابلس 25 31
 
تونس 22 31
 
الجزائر 22 28
 
الرباط 17 25
 
نواكشوط 24 29
 
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
 

الصغرى العظمى

 
 
أنقرة 15 33
 
اسطنبول 23 30
 
اسلام اباد 25 33
 
نيودلهى 27 33
 
جاكرتا 24 34
 
بكين 24 31
 
كوالامبور 24 33
 
طوكيو 26 32
 
أثينا 23 33
 
روما 19 28
 
باريس 16 28
 
مدريد 20 35
 
برلين 16 25
 
لندن 15 24
 
مونتريال 16 26
 
موسكو 17 28
 
نيويورك 21 27
 
واشنطن 22 33

 


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