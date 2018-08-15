ضبط ٦ أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى طنطا

الغربية - مصطفى عادل

قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إغلاق سوبر ماركت شهير بمدينة طنطا بعد ضبط ٦ أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ وجاء ذلك بناء على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين ضد سوبر ماركت شهير بحى ثان طنطا.

وقام الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة والدكتورة إيمان معتوق مدير عام الوقائى بتكليف الشناوى نجم مراقب عام الأغذية ومحمد البحيرى مراقب أغذية، بالنظر فى الشكوى المقدمة، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية والوقوف على مدى صلاحيتها والاستهلاك الآدمى والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية.

وتوجه الشناوى نجم إلى محل الشكوى وبالتفتيش والمعاينة تبين وجود خطر داهم على صحة المواطنين وعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، وقد تم ضبط 252 كرتونة بإجمالى ٦ أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وانتهاء فترة الصلاحية، وتم تحرير محضر لصاحب المنشأة وتحريز المضبوطات، وعلى إثر ذلك أصدر الدكتور شرشر وكيل وزاره الصحة قرارا بغلق المنشأة.