ضبط عاطل وطالب بحوزتهما كمية من البانجو والحشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين وقسم ثالث الاسماعيلية القبض على عاطل وطالب، بحوزتهما كمية من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه بالقبض على المتهم "احمد.ث.أ"18 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد محمد جمال رئيس مباحث قسم ثالث الاسماعيلية ومعاونيه من ضبط المتهم "حسام.ح.م"22 عاما طالب ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمان بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.