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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:07 م
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ضبط شخص لاتهامه بالاتجار فى العملة الأجنبية بمساعدة شقيقه بقنا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:18 م
ضبط شخص لاتهامه بالاتجار فى العملة الأجنبية بمساعدة شقيقه بقنا عملات أجنبية -أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع 2 آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارآ يفيد قيام كل من "محمد.س.م 45 سنة" حاصل على بكالوريوس تجارة يعمل بإحدى الدول العربية و"أحمد.س.م  28 سنة" عامل شحن وتفريغ "شقيق الأول" يعمل بإحدى الدول العربية و"محمود.س.م  35 سنة" صاحب شركة للاستيراد والتصدير مقيمون بمحافظة قنا بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثانى المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبإعداد أكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت 2.000.000  ريال سعودى، و20 ألف دينار كويتى،50 ألف درهم إماراتى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

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