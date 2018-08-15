صور .. وكيل تعليم بنى سويف يتفقد تدريب معلمات رياض الاطفال على النظام التعليمى الجديد

بنى سويف : هانى فتحى

تفقد محمد حسام الدين أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، تدريب معلمات رياض الاطفال على النظام التعليمى الجديد والمنعقد بمدرسة النيل الثانوية، بحضور الدكتورة رشا يحيى مدير إدارة القرائية بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة فى بيان له، أن تدريب معلمات رياض الاطفال بدأ فى جميع الادارات فى وقت واحد وعلى مرحلتين وتستهدف المرحلة الاولى 923 معلمة من خلال27 قاعة، والتى بدأت 14 أغسطس والمرحلة الثانية 700 معلمة من خلال 21 قاعة بأجمالى 1623 معلمة ، وأضاف وكيل الوزارة بانه تم تجهيز القاعات تجهيزا كاملا وتزويده بالاجهزة اللازمة .

يشار إلى أن تدريب مدربى معلمات وموجهى رياض الاطفال على النظام التعليمى الجديد تم على مدار يومى 5 و6 أغسطس بقاعة التدريب بمركز التطوير التكنولوجى وتستمر تدريبات معلمات رياض الاطفال حتى السبت 19 أغسطس الجارى.