صور.. مواطنو جنوب غرب الصين يتناولون الطعام داخل الخيام بعد زلزال قوته 5 ريختر

كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)

تناول اليوم الأربعاء، مواطنو جنوب غرب الصين الطعام داخل الخيام فى مقاطعة "يونان" بعد تعرض المقاطعة لزلزال ثان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر صباح أمس الثلاثاء، حيث وصل إجمالى حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا المقاطعة خلال 24 ساعة إلى 24 مصابا، مع تضرر أكثر من 70 ألف شخص من سكان المقاطعة.



تناول الطعام داخل الخبام

وأشارت السلطات المحلية – فى بيان لها اليوم- إلى أنه تم إجلاء 33 ألف شخص من سكان المقاطعة إلى أماكن آمنة، لافتة إلى أن الزلزالين ألحقا أضرارا بنحو ثمانية آلاف منزل.

كانت مقاطعة "يونان" قد تعرضت فجر أمس الاثنين، إلى زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة "يويشى" بالمقاطعة، حيث شعر سكان المنطقة بقوة الزلزال، وفر كثير منهم إلى خارج المنازل بحثا عن الأمان، فضلا عن تسبب الزلزال فى إلحاق أضرار بشبكتى الكهرباء والاتصالات فى المقاطعة.

وأطلقت إدارة الزلازل بالمقاطعة استجابة طارئة، وأرسلت فريقا من الخبراء إلى المناطق التى ضربها الزلزال للمساعدة فى أى حالات طارئة.



مواطنو جنوب غرب الصين



جانب من الخيام