video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. معهد الكبد بالمنوفية ينظم ورشة عمل حول تطوير رسالته

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:48 ص
صور.. معهد الكبد بالمنوفية ينظم ورشة عمل حول تطوير رسالته جانب من ورشة العمل
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
نظم معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، اليوم، ورشة عمل لتطوير رؤية ورسالة وأهداف المعهد، تحت إشراف الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى، والدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومى لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور جاسر العزب وكيل معهد الكبد القومى للدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء الأقسام بالمعهد، وجابر زارع مدير عام معهد الكبد القومى، وأعضاء فريق وحدة الجودة والاعتماد بالمعهد.
 
كما شارك فى الورشة ممثلين من جميع فئات العاملين بالمعهد "أطباء وتمريض وموظفين وإداريين وعمال" وقد تم أخذ مقترحات جميع الحضور حول صياغة جديدة ومطورة لرؤية ورسالة وأهداف المعهد.
 
وتضمنت الورشة عمل تحليل بيئى SWOT Analysis للوضع الحالى بالمعهد، والذى يتضمن معرفة "نقاط القوة والضعف، بالإضافة إلى الفرص والتهديدات"، وتأتى هذه الورشه فى سياق سعى معهد الكبد القومى للحصول على ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.
 
ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية (1)
ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية 

 

ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية (2)
ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

 

ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية (3)
ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

 

ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية (4)
ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنوفية: ثلاث محاضرات توعوية عن وسائل التحصيل الإلكترونى

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

معهد الكبد القومى

ورشة عمل




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة