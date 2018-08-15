صور.. معهد الكبد بالمنوفية ينظم ورشة عمل حول تطوير رسالته

المنوفية - محمود شاكر

نظم معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، اليوم، ورشة عمل لتطوير رؤية ورسالة وأهداف المعهد، تحت إشراف الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى، والدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومى لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور جاسر العزب وكيل معهد الكبد القومى للدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء الأقسام بالمعهد، وجابر زارع مدير عام معهد الكبد القومى، وأعضاء فريق وحدة الجودة والاعتماد بالمعهد.

كما شارك فى الورشة ممثلين من جميع فئات العاملين بالمعهد "أطباء وتمريض وموظفين وإداريين وعمال" وقد تم أخذ مقترحات جميع الحضور حول صياغة جديدة ومطورة لرؤية ورسالة وأهداف المعهد.

وتضمنت الورشة عمل تحليل بيئى SWOT Analysis للوضع الحالى بالمعهد، والذى يتضمن معرفة "نقاط القوة والضعف، بالإضافة إلى الفرص والتهديدات"، وتأتى هذه الورشه فى سياق سعى معهد الكبد القومى للحصول على ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.



ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية



ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية



ورشة عمل بمعهد الكبد القومى بالمنوفية