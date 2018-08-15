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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:00 م
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صور.. مظاهرات فى موسكو للمطالبة بالإفراج عن مراهقتين متهمتين ب"التطرف"

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:33 م
صور.. مظاهرات فى موسكو للمطالبة بالإفراج عن مراهقتين متهمتين ب"التطرف" مظاهرات فى موسكو
أ ف ب
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تظاهر مئات الروس فى موسكو الأربعاء للمطالبة بالإفراج عن مراهقتين متهمتين ب"التطرف" فى قضية يقول المتظاهرون أنها جزء من حملة متزايدة يشنها الكرملين على الشباب الروس.

وتتهم آنا بافليكوفا (18 عاما) وماريا دوبوفيك (19 عاما) اضافة إلى ثمانية آخرين بتأسيس "منظمة متطرفة" اخترقتها أجهزة الأمن الروسية.

إلا أن محامى الفتاتين قال أن التحقيق ضد المجموعة كان عبارة عن "مكيدة".

وصرحت ايلا كوزمينا (48 عاما) لوكالة فرانس برس خلال "مسيرة الأمهات" التى جرت تحت مطر غزير وسط العاصمة الروسية "أنا مصدومة لأن السلطات تريد أن تضع يديها القذرتين على الأطفال".

احتجاجات فى روسيا
احتجاجات فى روسيا

وتواجه الفتاتان حكماً بالسجن يصل إلى 12 عاماً فى حال إدانتهما.

كما يطالب المتظاهرون بوضع الفتاتين على الأقل تحت الإقامة الجبرية بدلا من وضعهما قيد الاحتجاز الإدارى منذ خمسة أشهر.

وقال محامو وأقارب الفتاتين أن حالتهما الصحية تدهورت خلال احتجازهما.

وتعانى بافليكوفا من نوبات هلع وفقدان السمع، بينما تعانى دوبوفيك من ورم.

وصرح المحامى مكسيم باشكوف لوكالة فرانس برس ان أجهزة الأمن نفسها دفعت الفتاتين إلى تأسيس المنظمة المتطرفة التى هدفها "استعادة مجد روسيا السابق" وقدمت اليهما التمويل للتدريب على استخدام أسلحة.

تظاهرات فى موسكو
تظاهرات فى موسكو

واضاف أن "الاتهام مبنى على شهادة ثلاثة من عناصر أجهزة الامن اخترقوا المنظمة ولا يمكن الاتصال بهم منذ اعتقال المجموعة".

وأضاف أن المعتقلين الذين تراوح أعمارهم بين 17 و30 عاما، لم يفعلوا شيئا سوى التذمر من حال البلاد.

ويتزايد عدد الروس الملاحقين قضائيا بسبب ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعى وأحيانا بسبب "الاعجاب" أو إعادة نشر ما ينشره آخرون، وتصفهم السلطات بأنهم متطرفون.

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

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