صور.. فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى سفراء مدينة الأقصر لمناقشة مشكلات المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى سفراء مدينة الأقصر بمقر حمام السباحة الأوليمبى، بحضور كل من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك بكلية فنون جميلة الاقصر، والدكتور هشام الراوى مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة، والدكتورة فيولا عزت مدير عام الرعاية الاساسية، والدكتورة عفاف عبد الباسط طبيبة بالطب البيطرى، والدكتور عبد الناصر مدير المستشفى العام، والاعلامى محمد ابو المجد معد بالقناة الثامنة.

بدأت الجلسة بكلمة لرئيس مدينة الأقصر، والذى وجه فيها الشكر للحضور والترحيب بالشباب المشارك، حيث تناولت الجلسة مناقشة ملف الصحة، والذى يعتبر من أهم الملفات الشائكة التى لابد أن تأخذ الصدارة فى المناقشة والحلول والمجهود المبذول لما يعانيه الأهالى من تحديات واقعية فى تلقيهم للخدمة سواء فى المستشفيات أو فى الوحدات الصحية.

وخلال الجلسة الثانية للمنتدى تم مناقشة بعض السلبيات والمشكلات التى تواجه المواطنين بالمؤسسات الصحية اثناء تلقيهم الخدمة داخل المدينة، والعمل على معالجتها بشكل واقعى وملموس، يأتى ذلك فى إطار الحرص على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الأداء فيها ومن ناحية أخرى تفادى هذه السلبيات.

وقال العميد أيمن الشريف، إن المنتدى يعد منبراً لأفكار الشباب بالتعاون مع المحليات من خلال الطرح المباشر للمشكلات والنقاش مع أصحاب الخبرة والقيادات التنفيذية، وذلك من أجل النهوض بالمدينة شكلاً ومضموناً والتغلب على كافة العقبات والتحديات فى جميع القطاعات المعنية بالتواصل مع الأهالى وتقديم العون لهم.



الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر



الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر



الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر



الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر