video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى سفراء مدينة الأقصر لمناقشة مشكلات المواطنين

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:54 م
صور.. فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى سفراء مدينة الأقصر لمناقشة مشكلات المواطنين الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أطلق العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى سفراء مدينة الأقصر بمقر حمام السباحة الأوليمبى، بحضور كل من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك بكلية فنون جميلة الاقصر، والدكتور هشام الراوى مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة، والدكتورة فيولا عزت مدير عام الرعاية الاساسية، والدكتورة عفاف عبد الباسط طبيبة بالطب البيطرى، والدكتور عبد الناصر مدير المستشفى العام، والاعلامى محمد ابو المجد معد بالقناة الثامنة.

بدأت الجلسة بكلمة لرئيس مدينة الأقصر، والذى وجه فيها الشكر للحضور والترحيب بالشباب المشارك، حيث تناولت الجلسة مناقشة ملف الصحة، والذى يعتبر من أهم الملفات الشائكة التى لابد أن تأخذ الصدارة فى المناقشة والحلول والمجهود المبذول لما يعانيه الأهالى من تحديات واقعية فى تلقيهم للخدمة سواء فى المستشفيات أو فى الوحدات الصحية.

وخلال الجلسة الثانية للمنتدى تم مناقشة بعض السلبيات والمشكلات التى تواجه المواطنين بالمؤسسات الصحية اثناء تلقيهم الخدمة داخل المدينة، والعمل على معالجتها بشكل واقعى وملموس، يأتى ذلك فى إطار الحرص على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الأداء فيها ومن ناحية أخرى تفادى هذه السلبيات.

وقال العميد أيمن الشريف، إن المنتدى يعد منبراً لأفكار الشباب بالتعاون مع المحليات من خلال الطرح المباشر للمشكلات والنقاش مع أصحاب الخبرة والقيادات التنفيذية، وذلك من أجل النهوض بالمدينة شكلاً ومضموناً والتغلب على كافة العقبات والتحديات فى جميع القطاعات المعنية بالتواصل مع الأهالى وتقديم العون لهم.

 

الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر (1)
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر 
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر (2)
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر 
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر (3)
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر 
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر (4)
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر 
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر (5)
الجلسة الثانية لمنتدي سفراء الاقصر 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدينة الأقصر تعقد الجلسة الثانية لمنتدى سفراء الحمام الأوليمبى.. اليوم

الاقصر

اخبار الاقصر

منتدي سفراء مدينة الاقصر

اخبار مصر

مجلس مدينة الاقصر

اخبار المحافظات

حل مشكلات المواطنين




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة