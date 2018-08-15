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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:24 م
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صور.. رئيس باراجواى الجديد يؤدى اليمين الدستورية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:06 م
صور.. رئيس باراجواى الجديد يؤدى اليمين الدستورية رئيس باراجواى وزوجته
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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يؤدى، اليوم الأربعاء، رئيس باراجواى المنتخب ماريو بينيتز، اليمين الدستورية ليبدأ ولايته، خلفا للرئيس هوراسيو كارتيس، والذى انتهت ولايته.

أثناء تجهيز قاعة حلف اليمين
أثناء تجهيز قاعة حلف اليمين

وفاز بينيتز بالانتخابات الرئاسية التى أجريت فى شهر أبريل الماضى على حساب وزير الأشغال العامة السابق إيفرين أليجري ،من تحالف المعارضة، والذى يضم أحزاب يمين الوسط والأحزاب اليسارية.

أحد الجنود يقوم برفع علم بلاده أمام البانثيون الوطنى للأبطال استعدادا لحلف اليمين
أحد الجنود يقوم برفع علم بلاده أمام البانثيون الوطنى للأبطال استعدادا لحلف اليمين
أحد قوات الأمن فى باراجواى
أحد قوات الأمن فى باراجواى
استعدادات لحلف اليمين الدستورية للرئيس الجديد فى باراجواى
استعدادات لحلف اليمين الدستورية للرئيس الجديد فى باراجواى
أعلام باراجواى
مواطنة تستعد للمشاركة فى الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد
الألعاب النارية تغطى سماء باراجواى احتفالا بالرئيس الجديد
الألعاب النارية تغطى سماء باراجواى احتفالا بالرئيس الجديد
جنود باراجواى يجهزون الأعلام قبل بداية مراسم حلف اليمين
جنود باراجواى يجهزون الأعلام قبل بداية مراسم حلف اليمين
جنود باراجواى يستعدون للمشاركة فى الحدث
جنود باراجواى يستعدون للمشاركة فى الحدث
جنود فى طريقهم للمشاركة فى تأمين الحدث
جنود فى طريقهم للمشاركة فى تأمين الحدث
رئيس الأرجنتين وزوجته
رئيس الأرجنتين وزوجته
رئيس باراجواى فى حوار ودى مع نظيره البرازيلى
رئيس باراجواى فى حوار ودى مع نظيره البرازيلى
رئيس باراجواى فى طريقه لحلف اليمين الدستورية
رئيس باراجواى فى طريقه لحلف اليمين الدستورية
رئيس باراجواى وزوجته يحيان الجماهير
رئيس باراجواى وزوجته يحيان الجماهير
رئيس بارجواى وزوجته فى حديث مع بعض المشاركين
رئيس بارجواى وزوجته فى حديث مع بعض المشاركين
رئيس بارجواى يصافح نظيره البرازيلى الذى شارك فى الحدث
رئيس بارجواى يصافح نظيره البرازيلى الذى شارك فى الحدث
صورة تذكارية قبل الحدث الهام
صورة تذكارية قبل الحدث الهام
عمال يجهزون القاعة التى ستشهد مراسم حلف اليمين
عمال يجهزون القاعة التى ستشهد مراسم حلف اليمين
قوات الأمن يؤمنون الحدث
قوات الأمن يؤمنون الحدث
مواطنة تحمل أعلام باراجواى تزامنا مع الحدث
مواطنة تحمل أعلام باراجواى تزامنا مع الحدث

 


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باراجواى

رئيس باراجواى الجديد

ماريو بينيتز

هوراسيو كارتيس

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