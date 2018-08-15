video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. "تميم" أصبح دجاجة تبيض ذهبًا لأردوغان بعد دعمه تركيا بـ15 مليارًا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:00 م
صور.. "تميم" أصبح دجاجة تبيض ذهبًا لأردوغان بعد دعمه تركيا بـ15 مليارًا تميم
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

عقب إعلانه دعم تركيا بـ 15 مليار دولار، تعرض تميم بن حمد لسيل من الهجوم، حيث تم وصفه بالدجاجة التى تبيض ذهباً وأن أموال الشعب القطرى تدخل محرقة الليرة التركية، خاصة أنها من أموال شعب الدوحة، ويأتى هذا الدعم القطرى لتركيا، فى ظل مقاطعة الرباعى العربى، بسبب دعم نظام الحمدين للإرهاب وتوفير الدعم له، إضافة إلى التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، والإصرار على عدم التعاون والاستجابة للمطالب التى وضعتها الدول الأربعة.

 

111

 ويرى الكثير من المتابعين، أن قرار تميم جاء عقب هجوم الإعلام التركى عليه بسبب عدم تعاونه مع الأزمة الاقتصادية فى تركيا، ليرضخ اليوم لمطالب أردوغان ويدعمه بـ 15 مليار دولار، خاصة أن تركيا تمثل الحماية للنظام القطرى الذى يتبع سياسات اقتصادية جعلت قطر فى أسفل القاع للمجالات الاقتصادية والسياسية، وكذلك الاجتماعية، بالإضافة إلى التعليق على مشهد تابعية تميم لأردوغان، وظهوره وهو يمشى خلفه. 

1221
 
1423
تميم
 

42536

 

jjj

 

يذكر أن الاستثمار القطرى البالغ 15 مليار دولار فى تركيا سيجرى تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك، وتم الإعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أنقرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أموال الشعب القطرى فى خدمة أردوغان.. تميم يحاول إنقاذ تركيا بـ 15 مليار دولار.. أمير الإرهاب فى جولة إنقاذ الديكتاتور.. شبح البطالة يطارد العثمانى المتغطرس ويرتفع لـ9.7%.. الليرة تتراجع مجددا بعد قرارات فاشلة

تميم يخضع لاوردغان

تميم

أردوغان

قطر

أخبار قطر

اخبار قطر




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة