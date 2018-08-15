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صور.. تشييع جنازة قارئ القرآن الشيخ محمود إسماعيل بمسقط رأسه بالشرقية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:44 م
صور.. تشييع جنازة قارئ القرآن الشيخ محمود إسماعيل بمسقط رأسه بالشرقية جنازة الشيخ محمود إسماعيل الشريف
الشرقية – فتحية الديب
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شيعَّ الآلاف من أهالى قرية "الهجارسة" التابعة لدائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جنازة الشيخ محمود إسماعيل الشريف، أحد قراء القرآن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعدما وافته المنيه صباح اليوم.

وأدى المُشيعون صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير بالقرية، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة.

ويشار إلى أن الشيخ محمود إسماعيل الشريف، واحد من أعلام القرآن الكريم وكبار القراء بإذاعة القرآن، حيث يُعد من أقدم القراء.

والشيخ الشريف من مواليد عام 1943 بقرية الهجارسة، مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية شمال شرق الجمهورية، حيث سافر "إسماعيل" إلى معظم البلدان العربية والأوروبية ليحيي الليالي الرمضانية بها بتكليف من وزارة الأوقاف المصرية.

كان الشيخ تعرض لأزمة صحية في فترة سابقة، ليسافر في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنازة 1
الجنازة 1

 

الجنازة 2
الجنازة 2

 

الجنازة 3
الجنازة 3

 

الجنازة 4
الجنازة 4

 

الجنازة 5
الجنازة 5

 

الجنازة 6
الجنازة 6

 

الجنازة 7
الجنازة 7

 

الجنازة 8
الجنازة 8

 

الجنازة 9
الجنازة 9

 

الجنازة
الجنازة

 

الشيخ محمود إسماعيل الشريف
الشيخ محمود إسماعيل الشريف

 

الشيخ
الشيخ

 

 

 


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