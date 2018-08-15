صور .. انطلاق مشروع العمالقة لكرة اليد بإستاد طور سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلقت اختبارات مشروع العمالقة لكرة اليد ، مساء اليوم الاربعاء ، الاختبارات النهائية لمشروع " العمالقه " لكرة اليد ، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى 17 محافظة منهم جنوب سيناء، وتقام الاختبارات على ملاعب استاد طور سيناء من مواليد 2004 وحتى مواليد 2006 بحضور محمد حمدى مدير عام ادارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، ومحمد فتحى توفيق مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، وأحمد مسعد مدير المنشات الرياضية بجنوب سيناء، وعددا من اولياء امور المشاركين بالاختبارات من عدد من مدن المحافظة.

وتجرى الاختبارات بمعرفه لجنه من الاتحاد المصرى لكرة اليد لاختيار افضل 20 لاعب لانضمامهم لمشروع العمالقة لكره اليد بجنوب سيناء.

وأشار مدير عام ادارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ،فى تصريحات صحفية له ، أن الاختبارات تتضمن الجانب المهارى والبدنى وقياسات لجسم اللاعب من حيث حجم قياس العضد والساعد والكف وكذلك الطرف السفلى من طول القدم وطول ومشط الرجل.