video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. انطلاق مشروع العمالقة لكرة اليد بإستاد طور سيناء

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:29 م
صور .. انطلاق مشروع العمالقة لكرة اليد بإستاد طور سيناء المشاركين فى الانشطة الرياضية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
انطلقت اختبارات مشروع العمالقة لكرة اليد ، مساء اليوم الاربعاء ، الاختبارات النهائية لمشروع " العمالقه " لكرة اليد ، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى 17 محافظة منهم جنوب سيناء، وتقام الاختبارات على ملاعب استاد طور سيناء من مواليد 2004 وحتى مواليد 2006 بحضور محمد حمدى مدير عام ادارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، ومحمد فتحى توفيق مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، وأحمد مسعد مدير المنشات الرياضية بجنوب سيناء، وعددا من اولياء امور المشاركين بالاختبارات من عدد من مدن المحافظة.
 
 وتجرى الاختبارات بمعرفه لجنه من الاتحاد المصرى لكرة اليد لاختيار افضل 20 لاعب لانضمامهم لمشروع العمالقة لكره اليد بجنوب سيناء.
 
 وأشار مدير عام ادارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ،فى تصريحات صحفية له ،  أن الاختبارات تتضمن الجانب المهارى والبدنى وقياسات لجسم اللاعب من حيث حجم قياس العضد والساعد والكف وكذلك الطرف السفلى من طول القدم وطول ومشط الرجل.
 
 
1 محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء
محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء

2المشاركين فى الانشطة الرياضية
المشاركين فى الانشطة الرياضية

3 مدير عام ادارة الموهبة الرياضية اثناء متابعة الانشطة
مدير عام ادارة الموهبة الرياضية اثناء متابعة الانشطة

4 اثناء ممارسة الانشطة الرياضية
اثناء ممارسة الانشطة الرياضية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق جلسات اليوم الثانى لمؤتمر "شباب الأحزاب" بشرم الشيخ

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة