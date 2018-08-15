وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبى - الذى حضر الحدث - جدد أيضا تعهده بعدم تكرار مأساة الحرب، لكنه لم يشر إلى عدوان اليابان فى فترة الحرب خلال المراسم، كعادته منذ توليه منصبه فى عام 2012.



وفي خطابه ، قال الإمبراطور أكيهيتو - الذى من المقرر أن يتنازل عن العرش فى 30 أبريل من العام المقبل - "عندما ننظر إلى ماضينا ومشاعر الندم العميق، فإننى آمل فى ألا يتكرر خراب الحرب ".



حضر المراسم اليوم حوالى خمسة آلاف شخص، من بينهم أقارب القتلى - أغلبهم فى السبعينات من العمر أو أكبر - وكان أقدم المشاركين 102 عاما، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.