احتفلت اليابان اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لاستسلامها فى الحرب العالمية الثانية، حيث جدد الإمبراطور أكيهيتو "ندمه العميق" على تصرفات بلاده السابقة، وذلك أثناء حضوره احتفالا لتخليد ذكرى قتلى الحرب.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبى - الذى حضر الحدث - جدد أيضا تعهده بعدم تكرار مأساة الحرب، لكنه لم يشر إلى عدوان اليابان فى فترة الحرب خلال المراسم، كعادته منذ توليه منصبه فى عام 2012.
وفي خطابه ، قال الإمبراطور أكيهيتو - الذى من المقرر أن يتنازل عن العرش فى 30 أبريل من العام المقبل - "عندما ننظر إلى ماضينا ومشاعر الندم العميق، فإننى آمل فى ألا يتكرر خراب الحرب ".
حضر المراسم اليوم حوالى خمسة آلاف شخص، من بينهم أقارب القتلى - أغلبهم فى السبعينات من العمر أو أكبر - وكان أقدم المشاركين 102 عاما، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.
الإمبراطور الياباني أكيهيتو والإمبراطورة فى لحظة صمت على قتلى الحرب
رجل يحمل علم اليابان فى ذكرى قتلى الحرب
رئيس الوزراء الياباني ينحنى فى حفل تأبين ضحايا الحرب
تقدم عائلات الثكلى لحظة صمت للموتى القتلى
رجل يحمل حمامة قبل إطلاقه كرمز للسلام
الإمبراطور الياباني والامبراطورة في قاعة بودوكان في طوكيو.
رئيس الوزراء الياباني آبي ينحني للإمبراطور أكيهيتو
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يحضر حفل تأبين ذكرى ضحايا الحرب
الإمبراطور الياباني والإمبراطورة في مذبح قاعة بودوكان
رئيس الوزراء اليابانى فى قاعة بودوكان بطوكيو
دقيقة من الصمت لقتلى الحرب في مراسم تذكارية بمناسبة ذكرى الحرب
رئيس الوزراء اليابانى وامبراطور اليابان
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