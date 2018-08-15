صور.. اليابانيون يزورون مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية مع اقتراب الذكرى الـ73

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

زار اليابانيون اليوم الأربعاء، مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية فى العاصمة طوكيو.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى قد عبر عن حزنه العميق وتعازيه الحارة لضحايا الحرب العالمية الثانية.



اليابانيون يزورون مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية

و أكد أبى في خطاب ألقاه عام 2015 بمناسبة الذكرى السبعين لاستسلام اليابان فى الحرب العالمية الثانية، أنه يريد نظرة تتطلع إلى الأمام، وأن يركز على التطورات السلمية فى اليابان منذ الحرب ودورها المركزى فى الساحة الدولية.

وأضاف أن الاجيال المقبلة يجب ألا تكون محكومة بتقديم اعتذارات طوكيو على ماضيها العسكرى.

حيث قال: "يجب علينا أن لا نسمح بأن يكون قدر أطفالنا وأحفادنا وكذلك الأجيال القادمة هو الإعتذار عن حرب لم يكن لهم بها أية علاقة . "العشرات من النساء تجمعن اليوم أمام مقر السفارة اليابانية بمانيلا بالفلبين لمطالبة طوكيو بالإعتذار بعد الإستعباد الجنسى الذى تعرضت له أكثر من ربع مليون فتاة وسيدة أسيوية غالبيتهن من كوريا بشقيها والصين والفلبين وتايلاندا.



مواطنة يابانية



اليابانيون يزورون مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية



جانب من زيارة اليابانيين



جانب من الزيارة



جانب من زيارة اليابانيين لمقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية



اليابانيون يزورون مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية فى طوكيو



مواطنون يابانيون يزورن مقابر الضحايا