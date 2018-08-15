صور... المتقدمين لوظائف المياه يؤدون امتحاناتهم بتجارة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، بأن كلية التجارة، استقبلت اليوم، امتحانات المتقدمين لوظائف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمقر الكلية بمدينة سوهاج الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ويهدف إلى زيادة الموارد المالية للجامعة، وتحقيق التواصل المجتمعى بين جميع المؤسسات.

وأضاف أشرف القاضى أمين عام الجامعة، أن عدد الممتحنين بلغ 6 ألاف، أدوا امتحاناتهم على 3 فترات، حيث جاءت الفترة الأولى من الساعة 10: 11 صباحاً، أما الثانية من 12:30 إلى 1:30 ظهراً، أما الفترة الأخيرة فتبدأ من 3: 4 عصراً.

وأوضح دكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية، أنه سيتاح التظلم من نتيجة الامتحان، ويتاح أيضاً الإطلاع على نموذج الإجابة حتى يرى كل متقدم إجابته بنفسه، فى إطار كامل من الشفافية والوضوح، كما أنه من المقرر أن تظهر النتيجة بعد أسبوع من تاريخ الامتحان، وسيتم تسليمها للشركة.



امتحانات المتقدمين لوظائف المياه بتجارة سوهاج



امتحانات المتقدمين لوظائف المياه بتجارة سوهاج



امتحانات المتقدمين لوظائف المياه بتجارة سوهاج



امتحانات المتقدمين لوظائف المياه بتجارة سوهاج