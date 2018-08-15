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صور.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية يطالبون بتطوير المزلقان للحد من الحوادث

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:00 ص
صور.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية يطالبون بتطوير المزلقان للحد من الحوادث مزلقان القرية
الشرقية- فتحية الديب
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سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى قرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، من تجاهل المسئولين بهيئة السكة الحديد، لمزلقان القرية، الذى يحدث عليه العديد من الحوادث، وتطوير جميع المزلقانات المجاورة للقرية، دون تطويره بالنظام الحديد.


وقال عدد من أهالى القرية، لـ"اليوم السابع" أن القرية تعانى من الحوادث المتكررة للقطارات بسبب بعض الأخطاء الفردية التى تحدث أثناء عبور القطار، وما ترتب على ذلك من فقدان القرية لعدد من شبابها الذين لقوا حتفهم أثناء مروهم من المزلقان أثناء عودتهم من عملهم ليلا، وخاصة أن المزلقان بالمدخل الرئيسى للقرية، وأن هيئة السكة الحديد طورت المزلقانات المجاورة للقرية، فيما عدا قرية ميت ربيعة.

 

وتابع عدد من الأهالى بالقرية، أن هيئة سكك حديد مصر قامت بتطوير كافة المزلقانات بطول خط القاهرة – الزقازيق، ماعدا قرية ميت ربيعة، وخاصة أن المزلقان هو بالمدخل الرئيسى للقرية، وعليه ضغط بشكل مكثف يوميا، من مرو السيارات القادمة للقرية والأهالى الذين يذهبون إلى علمهم، يوميا، كما أن هيئة السكة الحديد، قامت بتطوير مزلقان يبعد 2 كيلو متر عن قرية ميت ربيعة ولم يتم تطوير مزلقان القرية حتى الآن بالرغم من إدراجها فى الخطة..

 

وناشد العديد من أهالى قرية ميت ربيعة البيضاء وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد بسرعة تطوير مزلقان قرية ميت ربيعة أسوة بالقرى الأخرى، وتحميلهم مسئولية أى حوادث يتعرض لها أهالى القرية بسبب سوء حالة المزلقان.

 

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