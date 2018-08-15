video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركة دياموند - باك الأمريكية النفطية تشترى إنرجين مقابل 9.2 مليار دولار

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:40 م
شركة دياموند - باك الأمريكية النفطية تشترى إنرجين مقابل 9.2 مليار دولار استخراج بترول ـ أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

اتفقت دياموند - باك إنرجى الأمريكية المنتجة للنفط والغاز على شراء منافستها منتجة النفط الصخرى إنرجين كورب فى صفقة قيمتها 9.2 مليار دولار فى شكل مبادلة أسهم بالكامل، مما يمنح دياموند - باك موطئ قدم أكبر فى أسرع قطاعات النفط نموا وأكبرها فى الولايات المتحدة.

 

كانت إنرجين تواجه ضغوطا من المستثمر الناشط كورفكس مانجمنت لأكثر من عام لبيع نفسها من أجل تعويض ضعف العوائد.

 

والاستحواذ المقترح هو الثانى لشركة دياموند-باك خلال أسبوع فى منطقة حوض برميان بعدما أبرمت صفقة لشراء أجاكس ريسورسز مقابل 1.2 مليار دولار.

 

ويواجه منتجو النفط الصخرى بغرب تكساس ضغوطا أيضا لزيادة الإنتاج والكفاءة فى حوض برميان بسبب زيادة تكلفة الخدمات والحاجة لتدبير نقل الإنتاج إلى خارج المنطقة عبر شبكة أنابيب محدودة مما يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وقال أندرو ديمار محلل الدمج والاستحواذ فى دريلينج إنفو للبيانات، إن الصفقة تقدر قيمة ممتلكات إنرجين بما يعادل 65 ألف دولار للفدان وهو من أعلى الأسعار فى منطقة حوض برميان، مضيفًا أن صفقة الشراء تدمج شركتين لديهما حيازات فى نفس المناطق مما يتيح لهما حفر آبار أفقية أعمق وتقاسم العمالة والمعدات.

 

وينطوى عرض دياموند-باك شراء سهم إنرجين مقابل 84.95 دولار للسهم على زيادة بنسبة 16 % فوق سعر السهم عند إغلاق أمس الثلاثاء. وتشمل الصفقة دينا صافيا قيمته 830 مليون دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النفط الإيرانى سيحضر اجتماع "المراقبة الوزارية" بين أوبك والمستقلين

أسعار النفط اليوم الاثنين 13-8-2018

دياموند باك إنرجي الأمريكية

دولار

النفط

النفط الصخرى

اسعار النفط

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة