شاهد في دقيقة.. تعرف على الجسر الإيطالي الذي تسبب في مقتل العشرات بعد انهياره

انهار جسر موراندي بالقرب من مدينة جنوة الإيطالية، والذي يمر فوق منطقة مكتظة بالسكان، وأدى إلى مقتل 30 شخصا حتى الآن، وذلك بعد سقوط 20 سيارة من على الجسر، فضلا عن أن خدمة القطارات تعطلت.
يحمل الجسر اسم موراندي نسبة لريكاردو موراندي المهندس المعماري الذي صممه
تم بناءه منذ حوالي 50 عاما بين 1963 و1967
افتتح في 4 سبتمبر 1967 بحضور رئيس الدولة آنذاك جوزيبي سارجات
يمر عبر مقاطعتي دارينا وكونيلياتو
يبلغ ارتفاعه 90 مترا
أحد أهم مراكز الربط الرئيسية في مقاطعة ليجوريا ويربط الطريق السريع إيه 10 مع مدينة جنوة
يتكون الجسر من هيكل من الخرسانة المسلحة الذي تعرض للعديد من الأضرار
تعرض للصيانة عدة مرات كان آخرها في عام 2016
تتميز جسور المهندس موراندي كونها ذات حبال دعم قليلة ومدعمة دوما بالخرسانة والفولاذ
هذه الجسور مثيرة للإعجاب فهي أقل كلفة من الجسور متعددة القوائم
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