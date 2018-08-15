شاهد في دقيقة.. تعرف على الجسر الإيطالي الذي تسبب في مقتل العشرات بعد انهياره

يحمل الجسر اسم موراندي نسبة لريكاردو موراندي المهندس المعماري الذي صممه

تم بناءه منذ حوالي 50 عاما بين 1963 و1967

افتتح في 4 سبتمبر 1967 بحضور رئيس الدولة آنذاك جوزيبي سارجات

يمر عبر مقاطعتي دارينا وكونيلياتو

يبلغ ارتفاعه 90 مترا

أحد أهم مراكز الربط الرئيسية في مقاطعة ليجوريا ويربط الطريق السريع إيه 10 مع مدينة جنوة

يتكون الجسر من هيكل من الخرسانة المسلحة الذي تعرض للعديد من الأضرار

تعرض للصيانة عدة مرات كان آخرها في عام 2016

تتميز جسور المهندس موراندي كونها ذات حبال دعم قليلة ومدعمة دوما بالخرسانة والفولاذ

هذه الجسور مثيرة للإعجاب فهي أقل كلفة من الجسور متعددة القوائم