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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:15 ص
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سماع دوى إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة وزير الدفاع الأمريكى فى البرازيل

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:07 ص
سماع دوى إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة وزير الدفاع الأمريكى فى البرازيل وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
ريو دى جانيرو (أ ف ب)
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شهد وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس واحدا من حوادث العنف التى تقع فى إطار الجريمة المنظمة فى ريو دى جانيرو عندما اندلع اطلاق نار بالقرب من الفندق الذى ينزل فيه خلال زيارة رسمية الى البرازيل.

وقال ماتيس الذى يزور ريو دى جانيرو فى بداية جولة فى أمريكا الجنوبية الثلاثاء، إن إطلاق النار ليلا كان مزعجا.

وصرح للصحفيين فى الطائرة "فى كل مرة نسمع فيها اطلاق نار نتذكر أن حياة شخص ما يمكن ان تنقلب". وأضاف "أحزننى ذلك".

وكان ماتيس يقيم بالقرب من شاطئ كوباكابانا حى الأثرياء الذى يبعد خطوات عن الحى العشوائى المعروف باسم شابو مانغيرا.

وتشهد الأحياء العشوائية فى ريو حوادث إطلاق نار يومية بين أفراد العصابات المتناحرة أو بين العصابات والشرطة. ويهدد الرصاص الطائش باستمرار سكان هذه الأحياء.

وأشار ماتيس إلى إن الولايات المتحدة أيضا تشهد حوادث إطلاق نار خطيرة.

وقال "لدينا بعض المدن فى أميركا تواجه هذه المشكلة المؤسفة أيضا". وأضاف "هذا ما يحدث عندما لا نثابر على ما يمكننى أن أسميه أمنا توافقيا يقوم فيه المجتمع بأكمله بمساعدة الشرطة ويكون قادرا على السيطرة على العناصر الخارجين عن القانون".

 


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