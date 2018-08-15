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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:37 م
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سقوط تاجرين لتخزينهما السلع المدعومة قبل بيعها فى السوق السوداء بقنا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:46 م
سقوط تاجرين لتخزينهما السلع المدعومة قبل بيعها فى السوق السوداء بقنا ضبط دقيق مدعم _ ارشيفية
قنا – وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 200 جوال دقيق بحوزة تاجر بدائرة مركز قنا زنة 2 طن مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة بعدد من الأسواق.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد تحرير محضر رقم 508 جنح ضد "احمد.ف" 50 سنة لاتهامه بتخزين كميات كبيرة من الدقيق المدعوم، وزنت 2 طن لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير محضر لتاجر سلع تموينة لتخزينه 250 كيلو سكر مدعوم، تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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