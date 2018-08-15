video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-8-2018 والعملة الأوروبية تهبط أمام الجنيه

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:55 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-8-2018 والعملة الأوروبية تهبط أمام الجنيه العملة الأوروبية- اليورو
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

بخلاف تعاملات اليومين الماضيين اللاتى شهد سعر اليورو الأوروبى خلالهما ارتفاعاً أمام الجنيه المصرى، تراجع سعر اليورو فى تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 – 8- 2018، مسجلاً انخفاضا على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بسعره فى ختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك والتى سجل اليورو فيما بينها فروقاً فى سعره، جاء سعر العملة الأوروبية اليوم، كالتالى:

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.19 جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع


20.10 جنيه للشراء

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.29 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.12 للشراء

20.29  للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.12  للشراء

20.30 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.17 للشراء

 20.36 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.14 للشراء

20.31 للبيع

 

اليورو عالمياً
 

وكان سعر اليورو، تعافىفى تعاملات أمس الثلاثاء "عالمياً" من خسائر تكبدها فى وقت سابق ارتبط بانهيار الليرة التركية، لكن المستثمرين يقولون إن انكشاف بنوك أوروبية على تركيا سيظل يسبب اضطرابا للعملة الموحدة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز".

 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-8-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم الاثنين 13-8-2018 فى مصر وارتفاع العملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة