سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-8-2018 والعملة الأوروبية تهبط أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

بخلاف تعاملات اليومين الماضيين اللاتى شهد سعر اليورو الأوروبى خلالهما ارتفاعاً أمام الجنيه المصرى، تراجع سعر اليورو فى تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 – 8- 2018، مسجلاً انخفاضا على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بسعره فى ختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك والتى سجل اليورو فيما بينها فروقاً فى سعره، جاء سعر العملة الأوروبية اليوم، كالتالى:



اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



20.19 جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع



20.10 جنيه للشراء

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.29 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



20.12 للشراء

20.29 للبيع



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة



20.12 للشراء

20.30 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.17 للشراء

20.36 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.14 للشراء

20.31 للبيع

اليورو عالمياً



وكان سعر اليورو، تعافىفى تعاملات أمس الثلاثاء "عالمياً" من خسائر تكبدها فى وقت سابق ارتبط بانهيار الليرة التركية، لكن المستثمرين يقولون إن انكشاف بنوك أوروبية على تركيا سيظل يسبب اضطرابا للعملة الموحدة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز".