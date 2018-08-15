رفع درجة الاستعداد القصوى وفتح المجازر مجانا طوال العيد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأصدر "مختار" تعليماته بفتح غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن على مدار الـ24 ساعة خلال أيام العيد مع رفع درجة الاستعداد في منظومة النظافة بتجميل الشوارع برفع المخلفات اولًا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يقوم بذبح الاضاحي بالشوارع.

وشدد على تكثيف الرقابة التموينية علي الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين للمرور علي كافة الأسواق لضبط الأسعار حول معدلاتها الطبيعية والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظًا علي أرواح المواطنين، كذلك فتح المخابزطوال أيام العيد وتوفير اسطوانات البوتاجاز، وتجهيز شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع القوات المسلحة.

كما صرح مدير الطب البيطري بفتح المجازر التابعة للمديرية طوال أيام العيد مجانا للمواطنين مع وضع منظومة لعملية الذبح والكشف على الأضاحي.

كما وجه السكرتير العام وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وحسن التعامل مع المرضى في أقسام الاستقبال مع توفير كافة التخصصات من الأطباء وصف التمريض طوال أيام العيد على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين.

كما انهت مديرية الأوقاف استعدادتها لصلاة عيد الأضحي المبارك بتجهز 389 ساحة مع التوجيه بخطبة العيد لتتضمن العمل على نبذ الفتن والابتعاد عن الشائعات المغرضة وبث روح التسامح بين المواطنين، كما وجه لرئيس شركة المياه والصرف الصحي وشركة توزيع الكهرباء بعمل نوبتجيات من الفنيين على مدار 24 ساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة بمجرد الابلاغ عنها، مع ضرورة تطهير بلاعات المجاري الخاصة بالصرف الصحي بالمدن لتلافي تراكم المياه بالشوارع.

وأوضحت مدير مديرية الشباب والرياضة ، أن جميع مراكز الشباب مفتوحة مجانا لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، كذلك الحدائق العامة والمتنزهات.

وشدد السكرتير العام علي التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الاراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص والتعدي علي أراضي املاك الدولة خلال فترة أجازة عيد الأضحي مما يسبب في إهدار الرقعة الزراعية.