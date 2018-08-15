رفع درجة الاستعدادات القصوى لإستقبال عيد الأضحى بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه إبراهيم سالم

شدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة، فضلا عن قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف ، وقيام بنك الدم المركزى بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته، وذلك خلال فترة أجازة العيد، وتشمل رفع حالة الاستعداد زيادة أعداد الأطقم المناوبة من نائبى مديرى المستشفيات والأطباء والتمريض، خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة ، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، مشددا على إنعقاد غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لإستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أى بلاغات للتعامل الفورى معها، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة.

كما قرر محافظ القليوبية ، إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدى بكل قوة للتعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين، لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أى إشغالات تحدث خلال الإجازة وإزالتها فوراً.

كما أصدر تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل العيد، وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وأكد على مدير مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع مديرية الصحة، بتكثيف جهودهما لمراقبة المجازر للتأكيد وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع الذبح خارجها، وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين واستمرار فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالى.

كما أصدر عشماوى، تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من مدى إستيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الإخرى، مثل التموين والطب البيطرى ضمن حملات مشتركة.

تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة ، للتأكد من إستيفائها للاشتراطات الصحية، وإن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك التأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل، مراقبة سيارات نقل اللحوم والتأكد من إستيفائها للاشتراطات الصحية.

تشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من أن معروضاتهم من الأغذية صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط المحظور منها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتطبيق القرار 707 لسنة 1967م فى هذا الشأن، وتكثيف الحملات المرورية على الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدى صلاحيتها.

رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية بالمديرية لتلقى البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقرير بها إلى الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة، ومواجهة أى حالات تسمم غذائى والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائى

رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع تواجد أطقم الاسعاف والطوارئ كاملة، وتوفير الأدوية الاسعافية وأدوية الطوارئ والأمصال بجميع المستشفيات، وتوزيع سيارات الاسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ، ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسية، عمل نوباتجية للغرفة الوقائية فى أجازة عيد الأضحى، تبدأ من يوم وقفة عرفات وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وضرورة تواجد طاقم إدارى وفنى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات الجماهيرية فى مواقعهم طوال أيام أجازة العيد، وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة "المساجد – الكنائس" والمنشآت الحيوية الهامة وتوفير الحماية والأمن للمواطنين، والتنبيه على إدارة مرور القليوبية والإدارة الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات، وتحقيق الانضباط المرورى ومواجهة المخالفين لمنع وقوع أى حوادث على الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.