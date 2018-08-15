رئيس وزراء الهند: سنرسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول عام 2022 (صور)

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أن بلاده سترسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول عام 2022، الأمر الذى قد يجعلها رابع دولة تقدم على هذه الخطوة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.



أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال

جاء ذلك - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء، فى خطاب ألقاه "مودى" فى آخر احتفال بيوم الاستقلال قبل الانتخابات العامة مطلع العام المقبل.



أحد العروض الاحتفالية بمناسبة ذكرى الاستقلال

وقال مودى فى خطابه إن "الهند سترسل إلى الفضاء رجلا أو امرأة بحلول عام 2022 وقبل ذلك ربما إن أمكن".



جنود يحتفلون بذكرى استقلال بلادهم

وأضاف الراديو أنه سبق وأن أطلقت الهند عشرات الأقمار الصناعية، معظمها لزبائن أجانب ، فى إطار مساعيها للحصول على نصيب أكبر فى مجال صناعة الفضاء التنافسية التى يبلغ حجمها 300 مليار دولار.



رئيس الوزراء يحيى طلبة المدارس

يذكر أن الهند عززت فى السنوات العشرة الماضية استثماراتها فى برنامجها الفضائى الذى أطلقته فى الستينيات، وكان برنامج الفضاء الهندى قد أثار اهتماما عالميا حين نجح عام 2014 بوضع مسبار فى مدار كوكب المريخ.



رئيس وزراء الهند نياندرا مودى



رئيس وزراء الهند يحيى الجماهير فى يوم الاستقلال



رئيس وزراء الهند يحيى الجماهير



رئيس وزراء الهند يلقى كلمته



طلبة المدارس يستمعون لكلمة رئيس الوزراء



عرض عسكرى بمناسبة يوم الاستقلال



عروض احتفالية بيوم الاستقلال



مسؤولون يستقبلون رئيس الوزراء الهندى