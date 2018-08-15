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رئيس جامعة القاهرة يكشف العائق الرئيسى لتقدم تصنيف الجامعة عالميا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:52 م
رئيس جامعة القاهرة يكشف العائق الرئيسى لتقدم تصنيف الجامعة عالميا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليقاً على اختيار جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بتصنيف شنغهاى الصينى 2018، إنه سعيد لتحقيق الجامعة هذا العام إنجازات على جبهات ومستويات متعددة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى كمال ماضى، أن تصنيف شنجهاى من أصعب التصنيفات التى تشتمل على معايير دقيقة جداً، لافتاً إلى أن حدث تقدم كبير فى النشر الدورى هذا العام بالجامعة، وله دور كبير فى هذا التصنيف.

وذكر أن هناك مشكلة زيادة عدد الطلاب، فهناك 260 ألف طالب بجامعة القاهرة، منهم 170 ألف طالب بالانتظام والانتساب، و35 ألف طالب دراسات عليا، و50 ألف طالب بالتعليم المفتوح والمدمج، مما يعوق التقدم بأكثر من ذلك، لأن أحد المعايير التى تقيس نسبة عدد الأساتذة إلى نسبة عدد الطلاب.


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جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بتصنيف شنغهاى الصينى 2018

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تصنيف الجامعات

شنغهاى




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