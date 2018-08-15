رئيس اتحاد المستثمرين العرب: وقت بناء السد العالى كنا نستورد الأسمنت والآن لدينا فائض

كتب أحمد عبد الرحمن

أعرب السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، عن سعادته للتركيز على المناطق التى كانت مهمشة فى كل برامج التنمية من الصعيد وسيناء وغرب النيل، لافتاً إلى أنه عندما كنا نبنى السد العالى كنا نستورد الأسمنت من الخارج، والآن لدينا مصانع لكل ما يلزم مصر من مواد البناء وهناك فائض أيضاً للتصدير.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى كمال ماضى، أن فوائض الأسمنت تصب فى صالح السوق المصرى ويصبح البناء تكلفته أقل، وتكلفة شراء السكن أقل، ويصب فى جانب مصلحة المصريين وخاصة فئة الشباب الذى نعتز به، ويتزايد بمعدلات كبيرة، ونريد مليون فرصة عمل إضافية على الأقل سنوياً.

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى أننا دولة تصدير خدمات أيضاً بجانب السلع، من تصدير السياح ةوخدمات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والخدمات المصرفية والطيران، موضحاً أنه غير قلق من ميزان المدفوعات لأنه يضم تجارتنا ومن الخدمات، وبدأ تحقيق فائض لصالح الاقتصاد المصرى.