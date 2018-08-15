video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس اتحاد المستثمرين العرب: وقت بناء السد العالى كنا نستورد الأسمنت والآن لدينا فائض

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:48 م
رئيس اتحاد المستثمرين العرب: وقت بناء السد العالى كنا نستورد الأسمنت والآن لدينا فائض السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

أعرب السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، عن سعادته للتركيز على المناطق التى كانت مهمشة فى كل برامج التنمية من الصعيد وسيناء وغرب النيل، لافتاً إلى أنه عندما كنا نبنى السد العالى كنا نستورد الأسمنت من الخارج، والآن لدينا مصانع لكل ما يلزم مصر من مواد البناء وهناك فائض أيضاً للتصدير.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى كمال ماضى، أن فوائض الأسمنت تصب فى صالح السوق المصرى ويصبح البناء تكلفته أقل، وتكلفة شراء السكن أقل، ويصب فى جانب مصلحة المصريين وخاصة فئة الشباب الذى نعتز به، ويتزايد بمعدلات كبيرة، ونريد مليون فرصة عمل إضافية على الأقل سنوياً.

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى أننا دولة تصدير خدمات أيضاً بجانب السلع، من تصدير السياح ةوخدمات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والخدمات المصرفية والطيران، موضحاً أنه غير قلق من ميزان المدفوعات لأنه يضم تجارتنا ومن الخدمات، وبدأ تحقيق فائض لصالح الاقتصاد المصرى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رجل الأعمال السعودى عزيز الزهرانى والسفير جمال بيومى ضيفا محمد الباز على المحور

السفير جمال بيومى: سياستنا الخارجية حولت أمريكا من مهدد للأمن المصرى إلى حليف

جمال بيومى: الدبلوماسية المصرية تفرض أجنحتها على جميع الملفات المجمدة

اتحاد المستثمرين العرب

الاسمنت

ميزان المدفوعات




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة