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دواوين الوزارات.. كيلو اللحم البقرى بـ57 جنيها والجاموسى بـ52 بمنافذ الزراعة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:06 ص
دواوين الوزارات.. كيلو اللحم البقرى بـ57 جنيها والجاموسى بـ52 بمنافذ الزراعة لحمة - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

"الصحة": وفاة الحالة الرابعة عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية

 

وزارة التموين:

وزير التموين يستعرض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.. الخميس

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

"التضامن" تعلن عن 70 ألف فرصة عمل لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

 

وزارة التربية والتعليم:

ننشر أجزاء من كتاب الكيمياء للصف الأول الثانوى بالنظام الجديد للتعليم

 

وزارة الإسكان:

​الخميس المقبل آخر موعد لدفع مقدمات الحجز لوحدات المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر

 

وزارة الأوقاف:

"الأوقاف": أكاديمية تدريب الدعاة تكلفت 50 مليون جنيه على نفقة الوزارة

 

وزارة النقل:

المترو يرفع الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى واستمرار انتظام التشغيل

 

وزارة الزراعة:

فيديو.. "الزراعة" كيلو اللحم البقرى بـ57 جنيهًا والجاموسى بـ52 بمنافذ الوزارة

 

وزارة التعليم العالى:

35 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن بتنسيق الدبلومات الفنية 2018

 

وزارة الكهرباء:

تعرف على خطة كهرباء الأقصر للاستعداد لعيد الأضحى المبارك

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يتابع حادث مقتل مصرى فى مشاجرة مع "أسيوى" بالكويت

 

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

"المالية والهجرة" تتفقان على قائمة منقولات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك

 


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