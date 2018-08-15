حليف لخان يفوز بمنصب رئيس البرلمان الباكستانى

رويترز

فاز حليف مقرب من عمران خان، لاعب الكريكت الذى تحول للسياسة، بمنصب رئيس مجلس النواب بالبرلمان الباكستانى فى تصويت أجرى، اليوم الأربعاء، وهو منصب مهم لدعم برنامج خان التشريعى بعد فوزه فى انتخابات مثيرة للجدل الشهر الماضى.

وهزم أسد قيصر، حليف خان مرشح حزب الشعب الباكستانى، سيد خورشيد شاه المدعوم من نواب من حزب الرابطة الإسلامية، جناح نواز شريف الذى كان يتولى السلطة فى الدورة السابقة. وحصل قيصر على 176 صوتا مقابل 146 صوتا لمنافسه.

وحصل حزب حركة الإنصاف الذى يتزعمه خان على 116 مقعدا من 272 مقعدا فى الجمعية الوطنية المتوقع أن تصوت يوم الجمعة المقبل لصالح تعيينه رئيسا للوزراء.

ومن المقرر أن يؤدى خان اليمين السبت المقبل .

وقال سردار أياز صادق، رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايته أعلن انتخاب أسد قيصر رئيسا للجمعية الوطنية فى باكستان.