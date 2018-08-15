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حبس عاطل 4 أيام حاول سرقة طبيب بأسلوب الخطف بمنطقة الأزبكية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:00 ص
حبس عاطل 4 أيام حاول سرقة طبيب بأسلوب الخطف بمنطقة الأزبكية حبس - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قرر نيابة الازبكية الجزئية برئاسة المستشار محمد عادل جمعة رئيس النيابة، وتحت إشراف المحامى العام الأول المستشار محمد المنشاوى، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بسرقة طبيب بشرى أثناء سيره بالشارع بالإكراه.

وقالت التحقيقات إن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "م.س"، عاطل، أثناء محاولته سرقة أحد الأشخاص وقت سيره بالشارع، وتبين أن المجنى عليه طبيب بشرى، يدعى "أ.م"، وذلك بأسلوب الخطف، بعد أن حاول المتهم خطف الهاتف المحمول من المجنى عليه إلا أنه استغاث بالمارة وتم القبض على المتهم.

 


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