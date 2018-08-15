حاكم نيويورك يعلن الطوارىء جراء السيول والفيضانات العارمة

نيويورك /أ ش أ/

أعلن حاكم ولاية نيويورك حالة الطوارىء فى الولاية بعد أن اجتاحت السيول العارمة والفيضانات عددا من الجسور وأغرقت السيارات وعربات النقل وسدت الطرق.

وذكرت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء وفقا لقناة (الحرة) أن فرق الإسعاف والطواريء قامت بإنقاذ أكثر من 50 شخصا، حاصرت المياه منازلهم.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية فى الولايات المتحدة هطول المزيد من الأمطار مما ينذر بمخاطر جديدة فى أجزاء من ولاية نيويورك وبنسلفانيا حيث انتشلت فرق الإنقاذ أشخاصا من ممرات مائية وسيارات ومنازل غمرتها المياه.

وانقطع التيار الكهربائى عن أكثر من 8 آلاف شخص فى المناطق المنكوبة، وقال الصليب الأحمر إنه يدير مناطق إيواء.. ولم يتضح على الفور عدد قاطنى هذه المناطق.

ورفعت بنسلفانيا ونيويورك حالة التأهب فى مراكز الطوارئ لمواجهة العواصف التى بدأت مطلع الأسبوع.