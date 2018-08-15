جيش التحرير الكولومبى يوافق على إطلاق رهائن بعد ضغوط من الرئيس الجديد

بوجوتا (أ ف ب)

أعلنت قوات "جيش التحرير الوطنى" فى كولومبيا الثلاثاء، موافقتها على إطلاق سراح 9 رهائن تحتجزهم، وذلك تجاوبا مع ما اشترطه الرئيس الجديد إيفان دوكى من أجل استمرار حكومته بمفاوضات السلام مع المجموعة الكولومبية المتمردة.

وأفاد كبير مفاوضى المتمردين بابلو بيلتران أن المجموعة المسلحة بصدد بحث خطوات تنفيذ الإفراج عن الرهائن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال بيلتران لرادبو "بلو" الكولومبى إن البحث يشمل "إحداثيات المكان الذى ستجرى فيه عملية التسليم، ومنطقة قريبة منها حيث لا يمكن للجيش او الشرطة او جيش التحرير الوطنى القيام بأى عمل هجومى فى الأيام التى تسبق عملية التسليم".

وشدد بيلتران على أن شروط التسليم يجب ان يتم تحقيقها "فى غضون 8 أيام".

وأشارت وزارة الدفاع الكولومبية فى بيان الإثنين، إلى تفعيل اتفاقات الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى جيش التحرير الوطنى.

وقالت إن الخطوة التالية هى تسليم جيش التحرير "للإحداثيات من أجل متابعة الإفراج عن الرهائن".