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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:53 م
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جامعة بنى سويف:معهد النباتات الطبية يتماشى مع خطة النهوض بالمحافظة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:53 م
جامعة بنى سويف:معهد النباتات الطبية يتماشى مع خطة النهوض بالمحافظة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف على أن معهد النباتات الطبية والعطرية بالجامعة أنشيء تماشياً مع خطة الدولة للنهوض بالمحافظة من الناحية الزراعية والصناعية ، وهذا ما أكده إعلان الرئيس السيسى عن إنشاء مجمع مصانع للنباتات الطبية والعطرية ببنى سويف خلال إفتتاحه اليوم الخميس أكبر مجمع صناعى لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت شرق النيل  بالمحافظة.

وأضاف منصور حسن فى تصريحات له مساء اليوم إن المعهد يضم ثلاثة اقسام متميزة، وهى "  كيمياء النباتات، تكنولوجيا الانتاج،  التكنولوجيا الحيوية" ، ،و يساعد في تعظيم إنتاج هذه النباتات لمواجهة الطلب المحلى والخارجي، والاستفادة من ثروة النباتات الطبية والتي تعد قيمة اقتصادية كبيرة، حيث يزداد الطلب عليها محلياً وعالمياً لما تتميز به من استخدامات متعددة وفي الكثير من المجالات.

 

 

 

 

 


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